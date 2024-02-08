Ispanağı sakın böyle tüketmeyin. Böbreklere kireç ve taş doluyor. Bağırsaklar paramparça yapıyor

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Ispanağı sakın böyle tüketmeyin. Böbreklere kireç ve taş doluyor. Bağırsaklar paramparça yapıyor
Çiğ ıspanak yemenin zararları ortaya çıktı. Çiğ ıspanak, böbreklere kireç ve taş dolduruyor ayrıca bağırsakları param parça yapıyor.

Çiğ sebzeler sağlıklı beslenmenin bir parçası olarak son zamanlarda çok tercih edilmektedir.

Fakat çiğ ıspanak yemek konusunda dikkatli olmak gerekir. Çünkü çiğ ıspanak oksalik asit adlı bir madde içerir. Bu madde kalsiyumun vücutta kullanılmasını engeller ve böbrek taşlarına sebep olabilir. Bu yüzden uzmanlar çiğ ıspanak yemenin fazlasının zararlı olduğunu söylüyor.

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Çiğ sebzelerin temiz ve sağlıklı bir şekilde yetişmesi de çok önemlidir.

Aksi halde çiğ sebzeler yedikten sonra gıda zehirlenmesi gibi hastalıklar ortaya çıkabilir.

Çiğ ıspanak yemek istiyorsanız, önce iyice yıkayıp temizlemeniz ve hijyen kurallarına uymalısınız.

Çiğ ıspanak bazı insanlara da uygun olmayabilir. Çiğ ıspanak sindirmekte zorlanabilir veya alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu nedenle çiğ ıspanak yemeden önce kendinizi tanımalı ve herhangi bir sorun yaşarsanız yemeyi bırakmalısınız.

Kısacası, çiğ ıspanak yemek sağlıklı olabilir, ama aşırıya kaçmamak ve temizliğine dikkat etmek gerekir. Çiğ ıspanak yerine pişmiş ıspanak da tercih edebilirsiniz. Çünkü ıspanak hem çiğ hem de pişmiş olarak çok faydalı bir sebzedir.

Kalp, kemik ve bağışıklık sistemine iyi gelir. Antioksidan ve flavonoid gibi maddeler içerir. Ispanağı salata, çorba, börek gibi farklı şekillerde yiyebilirsiniz.

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