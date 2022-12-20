﻿Ispanak suyu zayıflatır mı?

Ispanak en iyi antioksidan kaynaklarından biri. Salatasından yumurtalısına kadar her türlüsü hemen herkesçe tüketiliyor. Zira güçlü bir vitamin deposu. En çok bilinen vitamini ise D vitamini barındırması. Demir eksikliği olan kişilerin bolca yemesinde fayda var.

Ispanak kışın tüketildiğinde daha da faydalı. Hastalıklara karşı güçlü kılıyor.

Ispanağın kendisinin faydalarının yanı sıra suyu da şifa kaynağı.

ISPANAK SUYUNUN FAYDALARI

Ispanak suyu bağırsak sorunu yaşayanlara adeta şifa oluyor. Bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı oluyor. Bunun nedeni içerisinde yer alan minerallerin alkali olması…

Böylelikle kanser olma riskini indirgiyor.



A vitamini bakımından son derece zengin içerikte. Ispanak suyunu tüketerek A vitamin takviyenizi kolayca gerçekleştirebiliyorsunuz…

Cilt güzelliğine yardımcı oluyor. Güneş ışınlarına karşı son derece koruyucu bir katman oluşturmasından dolayı ıspanak suyu tüketilmesi kesinlikle öneriliyor.



ISPANAK SUYU ZAYIFLATIR MI?

Vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olan ıspanak suyu, bağırsakların düzenli çalışmasına destek veriyor. Kabızlıktan oluşan şişkinlik ve ödemin atılmasına yardımcı oluyor, uzun süre tok tuttuğu, vitamin ve mineral kaynağı olduğu için sağlıklı kilo vermeye yardım ediyor.