İspanya Başbakanı'ndan şaşkınlık yaratan Arda Güler açıklaması

İspanya Başbakanı Sanchez'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmedeki Arda Güler sözleri şaşkınlık yarattı.

İspanya Başbakanı'ndan şaşkınlık yaratan Arda Güler açıklaması

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

AB dönem başkanlığını yıl sonuna kadar yürütecek İspanya'nın Başbakanı Sanchez, bu dönemde, AB'ye üyelik sürecinde Türkiye'yi ilgilendiren konuları gündeme getirmeye çalışacaklarına dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söz verdiğini söyledi.

Sanchez, milli futbolcu Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olmasının da Erdoğan ile yaptığı toplantıda gündeme geldiğini aktardı.

Basketbol ile daha fazla ilgilendiğini o yüzden Real Madrid'in Türk futbolcuyu transferinden haberi olmadığını söyleyen İspanya Başbakanı, "Öyle gözüküyor ki Real Madrid 18 yaşında bir Türk futbolcu transfer etmiş. Çok büyük bir futbolcuymuş, Real Madrid'de şansının bol olmasını diliyorum." dedi.

Arda Güler transferi günlerce İspanya'da konuşulmuş, gazete manşetlerinde yer almıştı. İspanya Başbakanı'nın haberinin olmaması şaşırtıcı bulundu.


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