İspanya cari fazlası tırmanışını sürdürüyor

İspanya ekonomisi, 2025 Nisan'ında cari fazla rakamlarında dikkat çekici bir artış gösterse de, yılın ilk dört aylık toplamında önceki yıla göre önemli bir daralma yaşadı. Bu durum, ülkenin dış ticaret dinamiklerindeki karmaşık tabloyu gözler önüne seriyor.

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NİSAN AYINDA GÜÇLÜ ARTIŞ

İspanya Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, 2025 Nisan'ında İspanya'nın cari fazla rakamı, bir önceki yılın aynı ayındaki 1,01 milyar avrodan 1,36 milyar avroya yükseldi. Bu artışın temelinde, mal ve hizmet dengesindeki iyileşme yatıyor. Mal ve hizmet fazlası, 2024 Nisan'ındaki 4,06 milyar avrodan 2025 Nisan'ında 5,59 milyar avroya çıkarak önemli bir katkı sağladı. Turizm gelirlerinin bu yükselişte kilit rol oynadığı biliniyor; İspanya, Avrupa'nın önde gelen turizm destinasyonlarından biri olarak her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor ve bu da hizmet ihracatını olumlu etkiliyor.

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BİRİNCİL VE İKİNCİL GELİRLER AÇIĞI YÜKSELDİ

Nisan ayındaki olumlu tabloya rağmen, birincil ve ikincil gelir açığında keskin bir artış yaşandı. Bu kalemdeki açık, 1,59 milyar avrodan 4,24 milyar avroya yükselerek cari fazladaki artışı kısmen dengeledi. Birincil gelir dengesi, ülkeye giren ve çıkan yatırım gelirleri (faiz, kar payı gibi) ile maaşları içerirken, ikincil gelir dengesi ise karşılıksız transferleri (uluslararası yardımlar, işçi dövizleri gibi) kapsar. Bu kalemdeki açığın derinleşmesi, yurt dışına yapılan transferlerin veya yurt dışından elde edilen gelirlerin azalması gibi faktörlerden kaynaklanabilir.

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YILIN İLK DÖRT AYINDA ÖNEMLİ DARALMA

Nisan ayındaki olumlu gelişmeye rağmen, yılın ilk dört aylık dönemine bakıldığında, İspanya'nın cari fazlasında ciddi bir gerileme göze çarpıyor. 2025 yılının ilk dört ayında cari fazla, bir önceki yılın aynı dönemindeki 13,01 milyar avrodan 8,91 milyar avroya düşerek önemli bir daralma kaydetti. Bu düşüş, 2025 Ocak-Mart dönemindeki gelişmelerin, Nisan ayındaki pozitif ivmeyi dengeleyemediğini gösteriyor. Özellikle enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların, küresel tedarik zincirindeki aksaklıkların ve Avrupa'daki ekonomik büyüme beklentilerindeki belirsizliklerin, yılın başından bu yana cari denge üzerinde baskı oluşturduğu değerlendiriliyor.

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GELECEK BEKLENTİLERİ

İspanya ekonomisinin önümüzdeki dönemde cari denge performansını sürdürülebilir bir şekilde iyileştirmesi için, turizm gelirlerindeki güçlü seyrin devam etmesi ve ihracatın çeşitlendirilmesi kritik önem taşıyor. Ayrıca, enerji ithalatına bağımlılığın azaltılması ve katma değerli ürünlerin ihracatının artırılması, cari dengenin daha sağlam bir yapıya kavuşmasına yardımcı olacaktır. Uzmanlar, küresel ekonomik görünümdeki belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin, İspanya'nın dış ticaret dengesi üzerindeki etkilerinin yakından takip edilmesi gerektiğini belirtiyor.