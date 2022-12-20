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Miguel Crespo'ya İspanya'dan talip çıktı

İspanya ekibi Sevilla'nın Fenerbahçeli Miguel Crespo'ya talip olduğu iddia edildi.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 20:00
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İspanya devi Fenerbahçe'nin yıldızı Miguel Crespo'ya talip oldu

Miguel Crespo'ya İspanya'dan talip çıktı
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Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızı Miguel Crespo'nun talipleri her geçen gün artıyor.

İspanyol medyasında çıkan haberlere göre; kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren La Liga ekiplerinden Sevilla'nın, Miguel Crespo'ya talip olduğu belirtildi.

10 MİLYON EURO'LUK TEKLİF YAPILACAK
Haberde, teknik direktör Jorge Sampaoli'nin isteği üzerine Marsilya'dan eski oyuncusu Gerson'u gündemine alan Sevilla'nın, oyuncunun maliyetinin yüksek olması sebebiyle Miguel Crespo'ya yöneldiği ifade edildi.

Sevilla'nın Miguel Crespo için Fenerbahçe'ye yaklaşık 10 milyon euroluk bir teklif yapacağı öne sürüldü.

1.5 MİLYON EURO'YA FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLMUŞTU
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 resmi maça çıkan Crespo, 2 gol 2 asistlik katkı sağladı.
Crespo, 2021 yazında 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle Estoril Praia'dan Fenerbahçe'ye transfer edilmişti.

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