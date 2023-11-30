İspanya ve İtalya arasında polemik

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in "İtalya, aşırı sağ tarafından yönetiliyor" ifadesine, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, "İspanya, aşırı solcular tarafından yönetiliyor" karşılığını verdi.

KAYNAK: AA
İspanya ve İtalya arasında polemik

İspanya'da 23 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerin ardından 16 Kasım'da Meclis'ten güvenoyu alarak yeniden hükümet kuran Sanchez, devlet televizyonu RTVE'ye verdiği demeçte, "İtalya'da aşırı sağ hükümette, biz onu burada durdurduk." ifadeleri, İtalya'nın tepkisini çekti.

İtalya'da Eylül 2022'de yapılan erken genel seçimlerden sonra aşırı sağcı lider Giorgia Meloni liderliğinde kurulan sağ koalisyon hükümetinin Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, aynı zamanda iktidarın küçük ortağı Forza Italia Partisinin lideri Antonio Tajani, "X" hesabından, "İspanya'da aşırı sol hükümette. İtalya'da biz onları yenilgiye uğrattık. Biz hukukun üstünlüğüne saygı duyuyoruz. Madrid'de de aynısı oluyor mu? İtalya'da Avrupa Halk Partisi (EPP) hükümette, İspanya'da ayrılıkçılar." ifadelerini kullandı.

İki ülke basınında daha önce çıkan haber ve yorumlarda da siyasi yelpazenin karşıt taraflarında yer alan Giorgia Meloni ve Pedro Sanchez'in iyi anlaşamadıkları belirtiliyor.

Meloni, İspanya'daki seçimler öncesinde Avrupa'daki ortağı aşırı sağcı Vox Partisinin lideri Santiago Abascal'a açıktan destek vermiş, buna karşın Vox, İspanya'da yüksek oy alma beklentisinin aksine seçimden 3. parti olarak çıkmıştı.

Bu durum, İspanyol basınında, "İspanya, Meloni'yi frenliyor" şeklinde yorumlanırken, İtalya'da da özellikle sol tandanslı basında "Meloni’nin İspanya'da yenilgiye uğradığı" yorumlarıyla yer almıştı.

Öne Çıkanlar
Baldur’s Gate 3 yılın oyunu mu? Hayaller gerçeğe dönüştü
Baldur’s Gate 3 yılın oyunu mu? Hayaller gerçeğe dönüştü
Asgari ücret ve emekli maaş zamlarıyla ilgili Mehmet Şimşek ilk sinyali verdi
Asgari ücret ve emekli maaş zamlarıyla ilgili Mehmet Şimşek ilk sinyali verdi
Vatandaş yapılan Afgan’ın 2 karısını da eş olarak kayda geçirdiler. Binlerce Afgan vatandaş yapılmış
Vatandaş yapılan Afgan’ın 2 karısını da eş olarak kayda geçirdiler. Binlerce Afgan vatandaş yapılmış
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Çilekli'deki kolejin alınamayan kirası. Fulya'daki benzin istasyonu skandalı. Futbolun sarı saçlı kara belası Şerafettin Tilki yazdı
Çilekli'deki kolejin alınamayan kirası. Fulya'daki benzin istasyonu skandalı. Futbolun sarı saçlı kara belası Şerafettin Tilki yazdı
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor!
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor!
Son Haberler
Ağrılara iyi gelen doğal yöntem ortaya çıktı Sağlık
Ağrılara iyi gelen doğal yöntem ortaya çıktı
Çocuk kaçırma girişimi saniye saniye kaydedildi. Konya'da kan donduran anlar Gündem
Çocuk kaçırma girişimi saniye saniye kaydedildi. Konya'da kan donduran anlar
10 milyon dolar değerinde tarihi İncil ele geçirildi Yaşam
10 milyon dolar değerinde tarihi İncil ele geçirildi
Türk mitolojisinde Samanyolu Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde Samanyolu
"Ten rengini açtırdı" iddialarına Beyonce'nin annesi ateş püskürdü Magazin
"Ten rengini açtırdı" iddialarına Beyonce'nin annesi ateş püskürdü
Etiyopya'da kolera alarmı Dünya
Etiyopya'da kolera alarmı
Netanyahu İsraillileri silahlandırmaya devam edecek Dünya
Netanyahu İsraillileri silahlandırmaya devam edecek