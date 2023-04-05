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İspanya'da 800 bin hasta neden ameliyat sırası bekliyor

İspanya Sağlık Bakanlığı, ülkede Aralık 2022 itibariyle yaklaşık 800 bin kişinin ameliyat olmak için sıra beklediğini açıkladı. Bakanlık, ülkede her geçen gün daha da artan ameliyat kuyruklarıyla ilgili son verileri kamuoyuyla paylaştı.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 09:19
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İspanya’da 800 bin kişi ne sırası bekliyor

İspanya'da 800 bin hasta neden ameliyat sırası bekliyor
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Buna göre Aralık 2022'de bir yıl öncesine oranla 86 bin 781 artışla 793 bin 521 kişinin ameliyat olmak için hastanelerde sıra beklediği ve bunun şimdiye kadar açıklanan en yüksek rakam olduğu açıklandı. Ülkede, ameliyat için ortalama bekleme süresinin 122 gün olduğu vurgulandı.

Bu sayının Aralık 2021'de 121 gün, Haziran 2022'de ise 113 gün olduğu hatırlatıldı. Mevcut durumda hastaların yüzde 22'sinin en az 6 ay ameliyat olmak için beklediği bilgisi paylaşıldı.

En fazla beklenen ameliyatların 242 günle plastik cerrahi, 203 günle beyin cerrahisi olduğu, yoğunlukların en çok Katalonya, Endülüs, Madrid ve Valensiya bölgelerinde görüldüğü hatırlatıldı.

Diğer yandan istatistiklere göre ülkede her bin kişiye düşen 85 hastanın yüzde 56'sının uzman bir doktora görünebilmek için 60 günden fazla randevu sırası beklediği belirtildi. İspanya'nın 17 özerk yönetiminin birçoğunda sıklıkla greve giden veya gösteriler yapan sağlık sektörü çalışanları maaş artışı taleplerinin yanı sıra personel eksikliğinden ve yoğun çalışma saatlerinden şikayet ediyor.

AA

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