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İspanya'da bağımsızlık krizi. Merkezi hükümet, bağımsızlık referandumuna izin vermedi

İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinin bağımsızlık referandumu konusu, yıllardır tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 22:00
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İspanya'da bağımsızlık krizi. Merkezi hükümet, bağımsızlık referandumuna izin vermedi

İspanya'da bağımsızlık krizi. Merkezi hükümet, bağımsızlık referandumuna izin vermedi
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İspanya'nın Katalonya özerk bölgesi, bağımsızlık referandumu düzenlemek istediğinde merkezi hükümet tarafından geri çevrildi.

DW Türkçe'nin haberine göre; Maliye Bakanı María Jesus Montero, Madrid'de düzenlediği basın toplantısında, Katalonya'da referandum yapılmayacağını açıkladı.

Maliye Bakanı María Jesus Montero Çarşamba günü Madrid'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başbakan (Pedro) Sanchez'in yönetimi altında, Katalonya'da kendi kaderini tayin etme konusunda bir referandum yapılmayacak" dedi.

Katalonya Bölgesi Başbakanı Pere Aragones'in anayasaya uyması gerektiğini vurgulayan Bakan, Aragones'in toplumun çeşitli kesimleriyle istişare ederek Katalanların temel sorununu çözmek için bir öneri hazırlayacağını ve en geç 2024 yılı başına kadar Madrid'e sunacağını belirtti.

Katalonya Bölgesi Başbakanı Pere Aragones

Katalonya'da referandum planı, sadece Madrid'in değil, ayrılıkçıların da eleştirilerine maruz kaldı.

Katalonya'nın bağımsızlığının Madrid'in onayı olmadan da kazanılabileceğini savunan liberal-muhafazakar JuntsXCat gibi diğer ayrılıkçı partiler, Aragones'in sol eğilimli ERC partisinden farklı düşünüyor.

Kuzeydoğu İspanya'daki Katalonya, ekonomik açıdan güçlü bir bölge.

Ancak 2017 yılında yasal olmayan bir bağımsızlık referandumu yapıldı ve sonuçta İspanya'dan ayrılma kararı çıktı.

Merkezi hükümet, bölgeye kayyum atamıştı

Dönemin bölgesel başbakanı Carles Puigdemont, diğer hükümet üyeleri ile birlikte yurt dışına kaçmıştı ve hala Belçika'da yaşıyor.

Ülkeyi terk etmeyen ayrılıkçılar ise 13 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmıştı, ancak daha sonra beraat etmişlerdi. Katalonya, İspanya'da uzun süredir tartışılan bir konu olmaya devam ediyor.

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