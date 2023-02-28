Türk Konsolosluğu’nun önünde eylem. Türkçe, İspanyolca ve Katalanca 'Hükümet istifa' sloganı attılar

Depremlerin yarattığı ağır yıkım sonrası iktidara tepkiler yurt dışında da büyüyor. İspanya Katalonya Özerk Bölgesi’nin başkenti Barcelona’da Türkiye Konsolosluğu önünde bir araya gelen protestocular, hükümete "istifa" çağrısı yaptı.



Daha önce de Gezi Davası, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması ve Boğaziçi Direnişi'ne destek için protestolar gerçekleştiren grup tarafından yapılan eylemde, "Deprem felaketinin sorumlularından hesap sorulacağı" belirtildi.







"AKP HALKA HESAP VERECEK"

Barcelona'nın en işlek ve turistik caddelerinden birinde yer alan Türkiye Konsolosluğu’nun önündeki eylemde grup uzun bir süre Türkçe, İspanyolca ve Katalanca "Hükümet istifa", "Erdoğan istifa", "AKP halka hesap verecek" sloganları attı.







"HESAP VERECEKSİNİZ"

BirGün'ün haberine göre, "Yirmi yıldan uzun bir süredir tek başına iktidarda olan AKP iktidarının ne ülkeyi depreme hazırladığı ne de deprem sonrasına dair bir hazırlık yaptığını" kaydeden grup, iktidarın “asrın felaketine" yol açtığını söyledi. Rejimin halkı deprem bölgesinde tek başına bıraktığını, çadır dahi dağıtmaktan aciz olduğunu belirten grup, bu felakette ihmali ve payı olan her kesin hesap vermesi gerektiğini kaydetti.



Koordinasyonsuzluğun, liyakatsizliğin, hata ve ihmallerin büyük bir felakete yol açtığının belirtildiği açıklamada, "İktidarın bir dakika bile işbaşında olmasının ülkeye büyük bir kötülük olduğu" ifade edildi.

