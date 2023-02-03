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İspanya'da sağlık kuruluşları dışında maske kullanma zorunluluğu kaldırılacak

İspanya'da korona virüs salgınından dolayı Mayıs 2020'den bu yana uygulanan maske kullanımı, gelecek haftadan itibaren hastane, sağlık merkezi ve eczaneler dışında zorunlu olmaktan çıkarılacak.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 12:06
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İspanya'da hastane, sağlık merkezi ve eczane dışında maske kullanma zorunluluğu kaldırılacak

İspanya'da sağlık kuruluşları dışında maske kullanma zorunluluğu kaldırılacak
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Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 önlemleri kapsamında toplu taşıma araçları, gözlükçüler, dişçiler ve ortopedi uzmanlarında halen geçerli olan maske kullanımının, 7 Şubat'ta Bakanlar Kurulu'nda alınacak kararla zorunlu olmaktan çıkarılacağını duyurdu.

Bakanlık, maske kullanımının hastane, sağlık merkezi ve eczaneler de zorunlu olmaya devam edeceğini, yaşlı bakım evlerinde ise sadece yaşlılara hemşirelerin müdahale etmesi ya da dışarıdan ziyaretçi gelmesi durumunda maske takılmasının zorunlu olacağını bildirdi.

İspanya'da Kovid-19 salgınının başlamasından bu yana resmi verilere göre, yaklaşık 14 milyon vaka tespit edilirken 118 bin kişi hayatını kaybetti. (AA)

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