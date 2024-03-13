İspanya'da hükümet ambargosuna rağmen İsrail'e askeri malzeme satışı sürüyor

Kaynak: AA
İspanya'da hükümet ambargosuna rağmen İsrail'e askeri malzeme satışı sürüyor
İspanya'da Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'in "7 Ekim'den bu yana İsrail'e silah satışı olmamıştır." söylemine rağmen Aralık 2023'te İspanya'dan İsrail'deki bir silah şirketine askeri malzeme satıldığı açığa çıktı.

El Diario gazetesi, dünyada barış için faaliyet yürüten Delas Merkezi'nden araştırmacı Alejandro Pozo'nun raporunu kaynak alarak, resmi dış ticaret istatistiklerinde Aralık 2023'te Tel Aviv'e savunma malzemesi ihracatı yapıldığını açıkladı.

Başkent Madrid'den İsrail'e yollanan savunma malzemesinin "bomba stabilizatörü" olduğu ve toplam 125 bin 240 avro değerinde olduğu belirtildi.

Ticaret Devlet Sekreterliği, sevkiyatın "7 Ekim'den önce izin verilen bir lisansa karşılık geldiğini" açıkladı.

El Diario gazetesi ise "İhracata izin verilmiş olması iznin iptal edilmesine engel değildir. Savunma malzemesi ticaretinin kontrolüne ilişkin yönetmelikte belirlendiği üzere, malzemenin huzuru bozacak, gerginliği artıracak eylemlerde kullanılabileceğine dair rasyonel belirtilerin bulunması halinde izinlerin iptal edilebilir." diyerek hatırlatma yaptı.

Konuya ilişkin açıklamalar yapan Uluslararası Af Örgütü Sözcüsü Alberto Estevez, "İspanya'nın, İsrail ile ticari ilişkileri sürdürmenin ve ihracatıyla o ülkede üretilen silahların birim üretim maliyetlerini düşürmesinin ötesinde, dış politika ile silah ihracat politikası arasında tam bir uyum sağlaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İspanya'nın ilk kez, Kasım 2023'de yaklaşık 1 milyon avro değerindeki askeri malzemeyi İsrail'e gönderdiği açığa çıkmış fakat Bakan Albares bunun 7 Ekim'den önce olduğunu, bu tarihten sonra İsrail'e hiçbir askeri mühimmat gönderilmediğini iddia etmişti.

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