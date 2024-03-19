MHP'li Şanlıtürk: Gücümüz olsa vallahi İsrail'e müdahale ederiz ama gücümüz yok. Siz bize oy vermeye devam edin

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
MHP'li Şanlıtürk: Gücümüz olsa vallahi İsrail'e müdahale ederiz ama gücümüz yok. Siz bize oy vermeye devam edin
MHP Milletvekili Naci Şanlıtürk, “Elimizde gücümüz olsa vallahi gider İsrail'e müdahale ederiz. Vallahi ederiz. Ama gücümüz yok” dedi.

İsrail'in, Gazze Şeridi’nde giriştiği katliamlar 7 Ekim tarihinden bu yana devam ediyor.

İsrail ile ticaretin devam etmesi tepkileri çekerken iktidar kanadı ise sessizliğini koruyor.

Muhalefetin, "İsrail'le ticareti bitir" çağrıları sürerken MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk'ün açıklamaları gündem oldu.

Partisinin Ordu'daki seçim çalışmalarına katılan Şanlıtürk, "İçimiz kan ağlıyor. Elimizde gücümüz olsa vallahi gider İsrail'e müdahale ederiz. Vallahi ederiz. Ama gücümüz yok" ifadelerini kullandı.

MHP'li Şanlıtürk, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Maalesef elimizden çok fazla kınamaktan öte bir şey gelmiyor. Ama Cumhurbaşkanımızın söylediği güzel sözler var. Genel başkanımız da diyor ki: Mahşere kalmadan İsrail boğulacak"

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