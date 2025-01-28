İspanya’da işsizlik oranı geriledi

İspanya'da 2024 yılının dördüncü çeyreğinde işsizlik oranı %10,61'e gerileyerek, önceki çeyrekteki %11,21'lik seviyesinin altına indi ve piyasa beklentilerinin de altında kaldı. Bu oran, 2008 yılının ikinci çeyreğinden bu yana görülen en düşük işsizlik oranı oldu. İşsizlik oranındaki bu düşüş, ülkenin iş gücü piyasasında önemli bir iyileşme gösterdi.

İŞSİZ SAYISINDAKİ AZALMA VE İSTİHDAMDA ARTIŞ

Bir önceki çeyreğe kıyasla işsiz sayısı 158,6 bin kişi azalarak 2,596 milyona geriledi. Aynı dönemde istihdam edilen bireylerin sayısı ise 34,8 bin kişi artarak 21,86 milyon kişiye ulaştı. Ancak, aktif iş gücündeki azalma devam etti ve 123,8 bin kişi azalarak 24,45 milyon seviyesine geriledi.

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CİNSİYET BAZINDA DEĞİŞİMLER VE SEKTÖREL GELİŞMELER

Cinsiyet bazında, erkeklerin istihdamında 3,8 bin kişilik bir azalma görülürken, kadınların istihdamı 38,7 bin kişi arttı. Yabancı kökenli çalışanların sayısındaki artış da dikkat çekici oldu. İspanyolların, çift vatandaşlık sahipleri de dahil olmak üzere, 14,8 bin kişi daha istihdam edilirken, yabancı uyruklu çalışanların sayısı 20 bin kişi artış gösterdi.

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SEKTÖREL GELİŞMELER

Sektörel olarak ise en fazla iş artışı hizmet sektöründe yaşandı ve 24 bin yeni işyeri açıldı. Sanayi sektöründe 7 bin kişilik artış sağlanırken, tarım sektöründe 3,2 bin kişilik bir artış görüldü. İnşaat sektöründe ise minimal bir değişim yaşandı ve yalnızca 600 kişilik bir artış gözlendi.

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ULUSAL İSTATİSTİK KURUMU VERİLERİYLE İŞSİZLİK ORANINDAKİ İYİLEŞME

İspanya Ulusal İstatistik Kurumu (INE) verilerine göre, işsizlik oranındaki düşüş, ülke ekonomisindeki toparlanma sürecinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Ekonomistler, iş gücü piyasasında bu olumlu trendin önümüzdeki çeyreklerde de devam etmesini bekliyorlar.