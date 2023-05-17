İspanya'da itfaiyeciler mecliste geciken yasal düzenlemeden dolayı Madrid'de gösteri yaptı

İspanya'da itfaiyeciler, üzerinde uzlaşma sağlanamamasından dolayı mecliste bekleyen yasal bir düzenlemenin gecikmesinden dolayı başkent Madrid'de gösteri yaptı.

İspanya'da itfaiyeciler mecliste geciken yasal düzenlemeden dolayı Madrid'de gösteri yaptı

Profesyonel İtfaiyeciler Birliği Koordinatörlüğünün (CUBP) çağrısıyla Madrid kent merkezinde toplanan binlerce itfaiye mensubu, itfaiye hizmetlerinin koordinasyonu ve işlevini kapsamlı bir şekilde belirleyen yasa tasarısının mecliste bekletilmesini protesto etti.

Söz konusu tasarının iki yıldır mecliste bekletildiğini açıklayan CUBP, gecikmeden dolayı İçişleri Bakanlığını suçladı.

Yangın önleme ve söndürme yetkilerinin kendileriyle aynı eğitime sahip olmayan diğer profesyonellere devredildiğini iddia eden CUBP, "itfaiye hizmetlerinin gerçek bir tehlikeye atıldığını" savundu.

Verilen bilgilerde ayrıca, havaalanlarının yarı özelleştirilmesi sonucunda burada görev yapan itfaiyecilerin yetkilerini kaybettiği, koordinasyon ve yetki eksikliğinden dolayı işlerin aksadığı bildirildi.

İspanya 2022'de orman yangınlarında tarihinin en kötü yıllarından birini geçirmiş ve toplam 310 bin hektardan fazla alan yanmıştı.

Bu yıl da erken başlayan orman yangınlarından dolayı marttan bu yana 40 bin hektardan fazla alan zarar gördü.

(AA)

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