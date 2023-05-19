İspanya'da orman yangınları nedeniyle 700 kişi tahliye edildi

İspanya İçişleri Bakanlığı'ndan verilen bilgilerde, İspanya'nın batısındaki Caceres kentinin kuzeyindeki Las Hurdes ve Sierra de Gata dağlık bölgelerinde orman yangınının 2 bin 500 hektarlık alanı etkilediği aktarıldı.

Henüz kontrol altına alınamayan yangının çevredeki üç yerleşim yerini tehdit ettiği, 700'den fazla kişinin tedbir amaçlı evlerinden tahliye edildikleri; bazılarının Caceres'in Moraleja ilçesindeki spor salonlarına yerleştirildiği, bazılarının da yakınlarının yanlarında misafir edildiği kaydedildi.

Diğer yandan yangın söndürme çalışmalarına 165'i asker, 265'i itfaiyeci olmak üzere 500'e yakın kişinin katıldığı, havadan 14 uçak ve helikopterin de destek verdiği açıklandı.

Sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle yayılan ve ikinci dereceden tehlike alarmı verilen yangından dolayı bazı yolların trafiğe kapatıldığı duyuruldu.

İspanya 2022'de orman yangınlarında tarihinin en kötü yıllarından birini geçirmiş ve toplam 310 bin hektardan fazla alan yanmıştı.

Bu yıl da erken başlayan orman yangınlarından dolayı mart ayından bu yana 40 bin hektardan fazla alan kül oldu.

(AA)