İspanya’dan orman yangını açıklaması: kasten çıkarıldı

İspanya’nın Kanarya Adaları’nda bulunan Tenerife adasındaki orman yangınlarının kasıtlı olarak çıkarıldığı açıklandı.

İspanya’dan orman yangını açıklaması: kasten çıkarıldı

Editör: Osmancan Erok

İspanya’da geçtiğimiz Salı gününden bu yana Tenerife adasında devam eden orman yangınlarında 12 binden fazla kişi tahliye edilmiş, on binlerce hektar alan ise yanmıştı.

Yangınla ilgili ise şok bir açıklama geldi. Herkesin yüksek sıcaklık değerlerine bağladığı yangının kasten çıkarıldığı açıklandı.

Kanarya Adaları bölge Başkanı Fernando Clavijo yaptığı açıklamada, İspanya'nın turistik Tenerife adasında çıkan bir orman yangınının kasıtlı olarak çıkarıldığını doğruladığını söyledi.

Clavijo, polisin üç ayrı soruşturma başlattığını ancak herhangi bir tutuklama olup olmadığını söylemediğini söyledi.

Yetkililer yaptığı açıklamada, iyileşen hava koşullarının itfaiyecilerin son beş gündür kontrolden çıkan yangını kontrole almak için ciddi bir ilerleme kaydetmelerine yardımcı olduğunu söyledi.

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