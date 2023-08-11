İspanya’dan orman yangınları için ‘keçi’ formülü

İspanya aşırı sıcaklara bağlı orman yangınlarıyla mücadele için keçileri kullanıyor.

İspanya’dan orman yangınları için ‘keçi’ formülü

Editör: Serhat Ağa

Tüm dünyada rekor düzeyde sıcaklıklar yaşanırken, İspanya orman yangınlarıyla da mücadele ediyor. Bu mücadeleler esnasında ise ilginç bir yöntem kullanıyor.

Orman yangınlarıyla mücadele için keçi kullanan İspanya’nın bu yöntemi gelecekte tüm ülkeler tarafından da kullanılabilir.

Keçi sürüleri, düşük maliyetle ve çevreye zarar vermeden çalılıkların altını temizleme ve yangın bariyerleri oluşturma yetenekleriyle, uzun süredir orman yangınlarını hafifletmek için önemli bir araç olarak görülüyor.

Bu yöntemin yeni bir yöntem olmadığı ve İspanya’nın Endülüs bölgesinde de uzun yıllardır kullanılan bir yöntem olduğu belirtilirken bu sayede başarı da elde edildiği açıklandı.

İnsanlar için zor ve çalı temizleme makinelerinin ulaşması imkansız olan alanlara ve araziye ulaşabilen keçiler sayesinde, küçük bir kıvılcımla bile tutuşan bu alanların temizlendiği için yanmadığı ve orman yangınlarının bu sayede büyümediği belirtildi.

Reuters'in haberine göre, Şili'de düzinelerce kişinin ölümüne, binlerce kişinin yaralanmasına ve neredeyse 1.700 mil karelik bir alanın tahrip olmasına neden olan ölümcül 2017 orman yangınlarının ardından, İspanya'nınkileri örnek alan ve "Buena Cabra" veya "iyi keçi" adlı bir program, orman yangınlarını kontrol altına almak için başlatıldı.

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