İspanya'dan oy pusulaları diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderildi

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler için İspanya'daki Türk vatandaşlarının kullandığı oyların yer aldığı pusulalar, diplomatik kuryelerle İstanbul'a gönderildi.

İspanya'dan oy pusulaları diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderildi

Türkiye'deki genel seçimler için oy kullanma işlemleri, Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği ve Barselona Başkonsolosluğu'nda 5-7 Mayıs'ta gerçekleştirildi.

2 bin 673'ü Madrid'de, 3 bin 165'i Barselona'da, kayıtlı 5 bin 838 seçmenin bulunduğu İspanya'da seçime katılım oranı yüzde 55 civarında oldu.

Rahat ve sorunsuz geçen oy kullanma işlemlerinin ardından sandıklarda toplanan oy pusulaları, diplomatik torbalara konulup mühürlendikten sonra Madrid Büyükelçiliği ve Barselona Başkonsolosluğu'nda gece muhafaza edildi.

Sabah havalimanlarına taşınan oy torbaları, diplomatik kuryelerin eşliğinde Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul seferini gerçekleştirecek uçaklara konuldu.

Oy pusulaları, Türkiye'ye ulaştırıldıktan sonra kolluk kuvvetleri nezaretinde Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna götürülecek.

Diğer yandan 1484 seçmenin kayıtlı olduğu, ilk defa oy kullanma işleminin yapıldığı Portekiz'de, Türkiye'nin Lizbon Büyükelçiliğinde kullanılan oyların yer aldığı pusulalar da aynı yolla TSİ 12.55'de kalkacak THY'nin Lizbon-İstanbul uçağıyla yurda gönderilecek.

(AA)

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