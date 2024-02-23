İspanya'yı sarsan yangında 4 kişi öldü

Kaynak: İHA
İspanya'yı sarsan yangında 4 kişi öldü
İspanya'da 14 katlı bir binada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İspanya’nın Valencia kentinde 14 katlı bir binada çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
İspanya’nın Valencia kentinde bulunan Campanar Mahallesi’ndeki 14 katlı bir binada dün yerel saatle 17.30'da çıkan yangının bilançosu artıyor.

Valencia bölgesi acil servis yetkilisi Jorge Suarez Torres gazetecilere yaptığı açıklamada, faciada 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Torres, aralarında 7 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 14 kişinin ise çeşitli derecelerde yaralanma nedeniyle tedavi altına alındığını aktardı.

İspanya devlet televizyonu, 130'dan fazla dairenin bulunduğu 14 katlı binanın küle döndüğünü, söndürme çalışmalarında 22 itfaiye ekibinin yer aldığını ifade etti. Yangın, ekiplerin yoğun çabaları sonucu gece saatlerine doğru söndürülebildi. Valencia Endüstri Mühendisleri Odası (COGITI) Başkan Yardımcısı Esther Puchades, binanın dış cephesinde "son derece yanıcı poliüretan kaplama" olması nedeniyle yangının çok hızlı yayıldığını belirtti.

Dün akşam çıkan yangın kısa sürede büyüyerek binanın tamamını sarmış, bina sakinleri balkonlarda kurtarılmayı beklemişti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, alevler bitişikteki diğer binaya da sıçramıştı. Yetkililer yangında 7 kişinin yaralandığını belirterek çok sayıda kişinin de kurtarıldığını açıklamıştı.

aw147650-02-001.jpg

aw147650-04-001.jpg

aw147650-06-001.jpg

aw147650-07-001.jpg

aw147650-03-001.jpg

Son Haberler
Adana Demirspor'da Balotelli gelişmesi Spor
Adana Demirspor'da Balotelli gelişmesi
11 üründe zararlı madde tespit edildi 'Bu markaları alırken bir kez daha düşünün' Gündem
11 üründe zararlı madde tespit edildi 'Bu markaları alırken bir kez daha düşünün'
Yunanistan vatandaşı diş hekiminden tedavi olan çocuğa cinsel istismar iddiası Gündem
Yunanistan vatandaşı diş hekiminden tedavi olan çocuğa cinsel istismar iddiası
İlaç fiyatlarında yeni karar Ekonomi
İlaç fiyatlarında yeni karar
Biden Navalny'nin kızıyla görüştü Dünya
Biden Navalny'nin kızıyla görüştü
Malazgirt’te kar esareti: Köy yolları ulaşıma kapandı Yerel Haberler
Malazgirt’te kar esareti: Köy yolları ulaşıma kapandı
Vücudun her yerine zararı oluyor. Sofralarınızda varsa hemen çöpe atın Sağlık
Vücudun her yerine zararı oluyor. Sofralarınızda varsa hemen çöpe atın