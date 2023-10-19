İspanyol Bakandan Netanyahu yargılansın talebi. "Gazze'de yapılan planlı bir soykırım"

İspanya Sosyal Haklar Bakanı Ione Belarra, "İsrail’in planlı bir soykırım yürüttüğünü" belirterek İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "savaş suçu" işlediğini ve Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanması gerektiğini söyledi.

İspanyol Bakandan Netanyahu yargılansın talebi. "Gazze'de yapılan planlı bir soykırım"

İspanya Sosyal Haklar Bakanı Ione Belarra, İsrail'in Gazze'deki kanlı saldırılarını değerlendirdi. İsrail'in Gazze'deki saldırılarını "planlı bir soykırım" olarak nitelendiren Bellara, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ise "savaş suçu" işlediğini belirtti.

ABD VE AB, İNSAN HAKLARINI İHLAL EDEN İŞGALİ DESTEKLİYOR

Belarra, ABD ve Avrupa Birliği'ni İsrail'in işlediği savaş suçlarına ortak olmakla suçlayarak, "Bu gerçeğe bakarsak ABD ve AB, sadece buna göz yummakla kalmayıp aynı zamanda İsrail devletini apartheid politikasında ve insan haklarını ihlal eden işgalinde destekliyor” dedi.

Hamas'ın İsrailli sivillere yönelik saldırılarının, İsrail'in işlediği suçların mazereti olamayacağını vurgulayan Belarra, hükümeti kurmakla görevli Sosyalist İşçi Partisi'ni (PSOE) Netanyahu'nun savaş suçlarının soruşturulması için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) dilekçe verme konusunda işbirliği yapmaya davet etti.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar, Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar, daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 286'sı asker 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 750 kişinin öldüğünü, 9 bin 700 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 58 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

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