Hamas-İsrail ile çatışmaların başladığı Nir Oz görüntülendi

Hamas’ın İsrail’ e yönelik Aksa Tufanı Operasyonunun başlangıç noktalarından biri olan Nir Oz bölgesi görüntülendi. Hamas’ın operasyona başladığı kasabada birçok ev ve araç kullanılmaz hale geldi. Birçok tarım aracı da küle döndü. Yetkililer Nir Oz bölgesinde yaşayan sivillerin Hamas tarafından esir alındığı belirtilirken birçok sivilin de saldılar sonucu öldüğünü söyledi. İsrail askerleri tarafından Nir Oz bölgesine mevziler kazılırken birçok evin de mevzi olarak kullanıldığı görüntülere yansıdı.