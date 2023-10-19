Burcu Esmersoy'dan açıklama geldi. "İsrail'in yanındayım" paylaşımını beğenince ortalık karıştı

Sunucu Burcu Esmersoy, İsrailli oyuncu Gal Gadot Varsona'nın sosyal medya hesabından paylaştığı "İsrail'in yanındayım" ifadelerinin yer aldığı paylaşımı beğendi. Eleştiri oklarının hedefi olan Esmersoy, tepki çeken beğeniyle ilgili açıklama yaptı.

Burcu Esmersoy'dan açıklama geldi. "İsrail'in yanındayım" paylaşımını beğenince ortalık karıştı

İsrail ordusu, 7 Ekim'de başlayan savaşın 13'üncü gününde Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını devam ettiriyor.

Kadın, çocuk, yaşlı dinlemeden katliama devam eden İsrail, geçtiğimiz gün Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurarak savaş suçu işledi. İsrail'e birçok Türk ünlü isim lanet yağdırdı. Ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un beğendiği bir paylaşım ise dikkat çekti.

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İsrailli oyuncu Gal Gadot Varsona'nın "İsrail'in yanındayım" ifadelerinin yer aldığı paylaşımını beğenen Esmersoy, tepki aldı.

Sosyal medyada tepkilere neden olan ünlü sunucudan açıklama geldi:

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

"Çok üzgünüm, Gazze'deki El Ehli Hastanesi'nde meydana gelen 500'e yakın sivilin hayatını kaybettiği, yüzlercesinin yaralandığı saldırı dahil olmak üzere yaşanan bu korkunç kıyıma ve suçsuz masum insanlara yapılan bu büyük zulme ve yaşatılan büyük korkuya her gün elimden geldiğince tepkimi gösteriyorum.

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"HAKARETLERLE UYANDIM"

Günlerdir bütün iyi niyetli insanlar gibi ben de paramparçayım. Bütün bunlara üzülürken bu sabah hakaretlerle uyandım. Uzun süre de sebebini anlayamadım.

"BEN BEĞENMEDİM"

Sosyal medya hesaplarıma tahmin edersiniz ki ofis içinde çalıştığım arkadaşlarımın da erişimi mevcut, bu olaydaki hata her kiminse bulmaya çalışıyorum ama öncelikle durumla ilgili sizlere de açıklama yapmak istedim.
Çok net bir şekilde söylemek isterim ki (bu konuda benim düşüncem keşke dünya barışını sağlasa) Gazze'de yaşananlar konusunda İsrail ile birlikte durmuyorum.

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"AÇIKLAMA YAPMAKTAN BİLE UTANIRIM"

Bu kimin daha duyarlı olduğu konusunda bir yarış değil, bu bir savaş. Günahsız insanlar ölürken, ben bu konuyla ilgili başka bir açıklama yapmaktan bile utanırım.

"AFFEDİN LÜTFEN"

Şimdi birlik olma zamanı, hep birlikte savaşa, savaşın her türüne lanet etme zamanı. Biliyorum herkes hassas ama öfkemizi yanlış kanallara yönlendirmek yerine tüm dünyayı bu büyük felakete son verme konusunda birlik olmaya çağırma zamanı. Kamuoyunu elimde olmayan sebeplerden dolayı meşgul ettiğim için sonsuz mahcubum, affedin lütfen."

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