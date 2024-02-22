İspanyol çiftçiler Madrid'i bastı ortalık karıştı

İspanya'da çiftçiler sorunlarının 45 yıldır devam ettiğini ileri sürüp, 6 şubatta başlattıları eylemlerini başkente taşıdı. Madrid'de toplanan binlerce çiftçi, traktörleriyle yolları kapattı.

Kent merkezine 5 ana yoldan girmek isteyen çiftçilere, bir çok noktada polis ve jandarma müdahale etti.

Valilik kente 600 traktörle dayanan çiftçilerin bir kısmına izin verdi. Başkente sadece 50 traktörün girmesine izin verildi. Dışarıda kalan çiftçiler de Madrid'in çevre yollarını trafiğe kapattı, ulaşım felce uğradı.

POLİS VE JANDARMA ÇİFTÇİLERE MÜDAHALE ETTİ

Çiftçiler ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı.Gösteri için Madrid'e gelen çiftçiler ile traktörleriyle meydana ulaşan çiftçiler, Tarım, Gıda ve Balıkçılık Bakanlığı binasına doğru yürümek istedi. Bunun üzerine güzergah dışına çıkıldığını iddia eden polisler çiftçilere müdahale etti.

ÇİFTÇİLER HÜKÜMETTEN SOMUT ADIM BEKLİYOR

Hükümetin sunduğu 18 maddelik önlem paketiyle ilgili vaatleri yeterli bulmayan çiftçiler, somut adım atılmasını istiyor.

Çiftçiler, "AB tarım politikalarında esneklik yapılmasını, AB dışı ülkelerden gelen ürünlere kısıtlama ve daha sıkı denetim getirilmesini, kuraklık sorununa karşı yardımların artırılmasını, tarladan marketlere kadar gıda zincirinin kontrolünün ve yasaların güçlendirilmesini, çiftçilere yönelik sigorta haklarının genişletilmesini" talep ediyor.

EYLEMLER SONLANDIRILDI

Başkent Madrid'i basan çiftçilerin tratörlerle yol kapatma eylem ilerleyen saatlerde sonlandırıldı.