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Barcelona'yı eski yıldızı üzdü

La Liga'da liderlik koltuğunda oturan Barcelona, deplasmanda İspanya 2. Ligi B Grubu ekiplerinden Intercity'i 4-3 mağlup etmesinin ardından Soldevila'nın 3 gol atması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 13:05
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Eski oyuncusu terletti. Barcelona zorlansa da tur atladı

Barcelona'yı eski yıldızı üzdü
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La Liga'da liderlik koltuğunda oturan Barcelona, deplasmanda İspanya 2. Ligi B Grubu ekiplerinden Intercity'e konuk oldu. Katalan devi mücadelenin dördüncü dakikasında Ronaldo Araujo'nun attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda ev sahibi ekip Oriol Soldevila'nın attığı golle skora denge geldi. 66. dakikada Barcelona'da Dembele bu kez konuk ekibi 2-1 öne geçirdi.

Karşılaşmanın 74. dakikasnda ev sahibi ekipten Soldevila bir kez daha sahneye çıkarak skoru yeniden eşitledi. Beraberlik golünden üç dakika sonra Barcelona, Raphinha'nın attığı golle üçüncü kez öne geçti. Intercity bu gole de cevap vermeyi başardı. Yine Oriol Soldevilla topu filelere gönderen oyuncuydu.

3-3 biten karşılaşma uzatmalara gitti. 103. dakikada Ansu Fati'nin attığı golle Barcelona deplasmanda Intercity'i 4-3 mağlup etti.

LA MASİA'DAN ÇIKTI

Barcelona karşısında Intercity'nin gollerini atan 21 yaşındaki Oriol Soldevila, Barcelona'nın altyapısı La Masia'dan çıkan bir isim olduğu ortaya çıktı. 2020 yılına kadar Katalan devinde forma giyen Soldevila, Eylül 2020'de İngiliz ekibi Birmingham'a transfer oldu.2022 yılına kadar İngiltere'de kalan Soldevila, Temmuz 2022'de Intercity'e transfer olmuştu.

MBAPPE'Yİ HATIRLATTI

Oriol Soldevila'nın Barcelona karşısındaki hat-tricki akıllara Kylian Mbappe'yi getirdi. 16 Şubat 2021 tarihinde Paris Saint-Germain ile Barcelona arasında Camp Nou'da oynanan mücadeleyi konuk ekip 4-1 kazanırken Kylian Mbappe hat-trick yapmıştı.

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