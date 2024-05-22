Isparta-Antalya karayolunda trafik kazası: 4 aylık bebek hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Isparta-Antalya karayolunda trafik kazası: 4 aylık bebek hayatını kaybetti

Isparta-Antalya karayolunda otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 aylık bir bebek hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Burdur’un Ağlasun ilçesi Çamlıdere köyü Isparta-Antalya karayolunda meydana geldi. Abdülkadir G. (57) yönetimindeki 07 YJ 144 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

Kazada yolcu olarak bulunan İbrahim G. (25) ve 4 aylık bebek T.N.G. ağır yaralanırken, Ceren G. (21) ise hafif şekilde yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 4 aylık bebek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti, diğer yaralıların tedavisi ise devam ediyor.

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