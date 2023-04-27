Isparta'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Isparta’nın, Eğirdir ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Isparta'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

İHA'nın haberine göre, Kaza saat 13.00 sıralarında Eğirdir-Konya karayolu Mahmatlar Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Z.G . yönetimindeki 32 LH 475 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, O.K. yönetimindeki 07 FNA 36 plakalı kamyonete çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Z.G., yolcular D.G., D.G, Y.G ve diğer araç sürücüsü O.K., yaralandı. İhbarla birlikte bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaraların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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