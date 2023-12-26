İsrail'den Han Yunus'a saldırı. 10 ölü

İsrail’in Gazze Şeridi’ne sivil ayrımı yapmadan gerçekleştirdiği saldırılarda 81. güne girildi. Filistinli yerel kaynaklara göre İsrail güçleri, gece boyu Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus şehrine, Nuseyrat ve Bureij mülteci kamplarına ve Juhor ad-Dik köyüne saldırı gerçekleştirdi.

Han Yunus şehrinde bir evi hedef alan saldırıda 10 kişi yaşamını yitirdi. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada ise İsrail ordusunun Kızılay'ın Han Yunus’taki merkezinin üst katına topçu atışlarıyla saldırı gerçekleştirdiği aktarıldı. Binada yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Tesis ve çevredeki binalarda da saldırıdan ötürü büyük hasar meydana geldi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, onlarca savaş uçağının son 24 saat içinde Gazze'nin güneyinde 100'den fazla hedefi vurduğu duyuruldu.