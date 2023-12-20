İsrail, 74 günde Gazze Şeridi'nde 52 bin 600 konutu yerle bir etti

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde neden olduğu yıkıma ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in 74 gündür ablukaya aldığı Gazze Şeridi'nde en az 8 bini çocuk, 6 bin 200 kadın olmak üzere 19 bin 667 kişiyi öldürdüğü, 52 bin 586 kişiyi de yaraladığı aktarıldı.

İsrail'in saldırılarında 52 bin 600 konutun tamamen yıkıldığı belirtilen açıklamada, toplamda 254 bin konutun zarar gördüğü bildirildi.

İsrail’in saldırılarında yıkılan binaların enkazında yaklaşık 7 bin kişinin kaybolduğu, bunların yüzde 70'inin kadın ve çocuklar olduğu ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in 140 sağlık kuruluşunu hedef alarak zarar verdiği Gazze'de 23 hastane ve 53 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığı ve 102 ambulansı da kullanılamaz hale getirdiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze'de 126 hükümet tesisi, 90 okul ve üniversiteyi hedef alarak tamamen yıktığı, toplamda 282 okul ve üniversiteye de zarar verdiği aktarıldı.

Açıklamada, İsrail'in ibadethaneleri hedef almasının ardından, 3 kilise ile 112 caminin yıkıldığı, 200 caminin de zarar gördüğü belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 99 sağlık çalışanı ile 8 gazeteciyi alıkoyduğunun altı çizidli.

Açıklamada, İsrail ordusunun 35 sivil savunma görevlisi, 310 sağlık çalışanı ve 97 gazeteciyi öldürdüğü kaydedildi.

Gazze'de İsrail saldırıları sebebiyle yerinden edilenlerin sayısının 1,8 milyonu aştığına vurgu yapılan açıklamada, yerinden edilen kişilerin sığındığı kalabalık merkezlerde, hijyen, ilaç ve gıda eksikliği sebebiyle 355 bin bulaşıcı hastalık vakasının tespit edildiği söylendi.

GAZZE’DE 7 EKİM’DEN SONRA NE OLDU

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 19 bin 667 Filistinli hayatını kaybetti. Enkaz altında binlerce ceset olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapıya zarar veriliyor.

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana 131'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 463 askerinin öldürüldüğünü aktardı.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan ateşkes döneminde 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Diğer yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 301 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda süren çatışmalarda 24 Lübnanlı sivil, 113 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde hayat mücadelesi veriyor.