Gazze'de ölen Filistinli sayısı 20 bini geçti

Kaynak: AA
Gazze'de ölen Filistinli sayısı 20 bini geçti
Gazze'deki hükümet, İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli sayısının 20 bini geçtiğini duyurdu.

Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik 7 Ekim’de başlattığı saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, İsrail'in 75 gündür devam ettirdiği Gazze'ye yönelik saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının 20 bini geçtiği, bunların en az 8 bininin çocuk, 6 bin 200'ünün kadın olduğu belirtildi.

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BİNLERCE İNSAN KAYIP

Saldırılar sonucu yerle bir olan binaların enkazında kalan kayıp insan sayısının 6 bin 700 olduğu belirtilen açıklamada, bunların yüzde 70'inin kadın ve çocuklardan oluştuğu vurgulandı.

Açıklamada, Gazze'de İsrail saldırılarında yaralananların sayısının 52 bin 600'ü geçtiği ifade edildi.

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