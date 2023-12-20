Gazze'de ölen Filistinli sayısı 20 bini geçti

Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik 7 Ekim’de başlattığı saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, İsrail'in 75 gündür devam ettirdiği Gazze'ye yönelik saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının 20 bini geçtiği, bunların en az 8 bininin çocuk, 6 bin 200'ünün kadın olduğu belirtildi.

BİNLERCE İNSAN KAYIP

Saldırılar sonucu yerle bir olan binaların enkazında kalan kayıp insan sayısının 6 bin 700 olduğu belirtilen açıklamada, bunların yüzde 70'inin kadın ve çocuklardan oluştuğu vurgulandı.

Açıklamada, Gazze'de İsrail saldırılarında yaralananların sayısının 52 bin 600'ü geçtiği ifade edildi.