İsrail askeri bayrak taşıyan silah arkadaşını öldürdü

Milli Gazete'nin haberine göre, Filistin'de gece saatlerinde gerçekleştirilen bir tatbikat sırasında bir İsrail askeri vurularak öldürüldü.

İsrail ordusu, "Tatbikatta sinyal verme amacıyla bayrak taşıyan bir asker, başka bir arkadaşı tarafından 250 metre mesafeden yanlışlıkla vurulması sonucu öldü" açıklamasını yaptı.

Öldürülen askerin 202'nci işgal Tabur'una mensup olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Ancak ilk bulguların, olayın tamamen kaza sonucu yaşandığı ve herhangi bir kasıt yahut ihmalin bulunmadığı yönünde olduğu bildirildi.