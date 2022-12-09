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İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir Filistinliyi öldürdü, 3 Filistinliyi yaraladı.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 03:07
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İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
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Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ramallah'ın kuzeybatısındaki Abud köyünde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Saldırıda yaralanan 3 Filistinliden 2'sinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU CİDDİ

Filistin Sivil İşler Genel İdaresi Sözcüsü İmad Karakira da öldürülen Filistinlinin Ziya Muhammed Şefik er-Rimavi olduğunu, yaralılardan birinin durumunun ise ciddiyetini koruduğunu ifade etti.

İsrail askerleri, dün Batı Şeria'nın Silvad kasabası yakınlarında bir, sabah saatlerinde de Cenin'de 3 Filistinliyi öldürmüştü. Böylece son 24 saatte İsrail güçlerince öldürülen Filistinli sayısı 5'e yükselmiş oldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı ayrıca sene başından bu yana İsrail güçlerince öldürülen Filistinli sayısının 52'si Gazze'de, 165'i Batı Şeria'da olmak üzere 217'ye yükseldiğini açıkladı. (AA)

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