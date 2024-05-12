Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray depremi

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kıyasıya sürerken Galatasaray Karagümrük karşısında geriye düştüğü maçta öne geçmesini bildi.
Fatih Karagümrük 34. dakikada Mendes ile öne geçti.
Eysseric'in pasında hareketlenen Mendes'in yaptığı düzgün vuruş ağlara gitti ve Fatih Karagümrük 1-0 üstünlük kurdu.
Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ile 45+3'üncü dakikada Mertens'in asistiyle Barış Alper ile 1-1'lik eşitliği buldu.
Galatasaray, Dries Mertens'in 71. dakikada attığı golle Fatih Karagümrük karşısında 2-1 öne geçti.
Barış Alper Yılmaz'ın getirdiği topta baş kaleyi havalandıran Belçikalı yıldız takımına 2-1'lik skoru getirdi.
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