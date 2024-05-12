Bülent Uygun ve Çağdaş Atan atıldı

Kaynak: İHA
Bülent Uygun ve Çağdaş Atan atıldı
Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ile RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Sivasspor-RAMS Başakşehir maçında kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Sivasspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor.

Maçın ilk devresinin son dakikalarında gergin anlar yaşandı. Sivassporlu futbolcu İbrahim Akdağ ile sözlü tartışma yaşayan Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, hakem Bahattin Şimşek tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.

Maçın ilk devresinin sona ermesinin ardından koridorda Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun da kırmızı kart gördü.

İki teknik adam da ikinci yarıyı localardan takip etti.

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