İsrail Başbakanı Netanyahu'ya siber saldırı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kişisel internet sitesine ve Facebook sayfasına siber saldırı düzenlendi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'ya siber saldırı

İsrail merkezli The Times of Israel'de yayınlanan haberde, dün İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın internet sitesine siber saldırı düzenleyen "Anonymous Sudan" isimli grubun Netanyahu'nun internet sitesine ile Facebook sayfasına siber saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Haberde, dağıtık servis dışı bırakma (DDoS) saldırısına maruz kalan Netanyahu'nun internet sitesine erişim sağlanamadığı ifade edildi.

İsrail'de yayın yapan Yt News'in haberinde de siber saldırıya uğrayan Netanyahu'nun Facebook sayfasında "camide Arapça dua edilen bir videonun" paylaşıldığı aktarıldı.

Hacker grubunun Netanyahu'nun sayfasına, kullandıkları bir Facebook özelliği sayesinde eriştiği kaydedilen haberde, söz konusu paylaşımın kısa sürede kaldırıldığı ifade edildi.

Netanyahu'nun Facebook sayfasına da erişim sağlanamazken, İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in olayı araştırdığı bildirildi.

Anonymous Sudan'ın Rus hacker grubu "Killnet" ile yakından bağlantılı olduğu düşünülüyor.

İSRAİL'İN ÇEŞİTLİ KURUMLARINA SİBER SALDIRILAR

The Jerusalem Post gazetesinin 4 Nisan'da yayınlanan haberinde, İsrail'deki önde gelen üniversitelerin internet sitelerinin "Anonymous Sudan" adlı bir hacker grubunun siber saldırısına maruz kaldığı belirtilmişti.

Söz konusu saldırı nedeniyle Tel Aviv Üniversitesi, Kudüs İbrani Üniversitesi, Negev Ben-Gurion Üniversitesi, Hayfa Üniversitesi, Weizmann Bilim Enstitüsü, İsrail Açık Üniversitesi ve Reichman Üniversitesinin internet sitelerine erişim sağlanamadığı kaydedilmişti.

The Jerusalem Post gazetesi 5 Nisan'daki haberinde, İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), i24 ve Kanal 2'nin siber saldırıya uğradığını aktarmıştı.

İsrail medyasında 14 Nisan'da yer alan haberlerde ise İsrail posta şirketi, ismi açıklanmayan büyük bankalar ve elektrik şirketine siber saldırı nedeniyle kısa süreli erişim sağlanamadığı ifade edilmişti.

Dün de Mossad ile İsrail Ulusal Sigorta Kurumu'nun internet sitelerine siber saldırı düzenlenmişti.

Saldırıyı üstlenen Anonymous Sudan, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Bu saldırı büyük bir saldırının hazırlığıdır." ifadelerini kullanmıştı. (AA)

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