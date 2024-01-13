İsrail basını: 7 Ekim'den bu yana 4 bin asker engelli hale geldi

Kaynak: AA
İsrail basını: 7 Ekim'den bu yana 4 bin asker engelli hale geldi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda 7 Ekim 2023'ten bu yana 4 bin askerin engelli hale geldiği ifade edildi.

İbranice yayın yapan Walla internet sitesinin haberinde, savaşın üzerinden 3 ayı aşkın bir sürenin geçmesiyle birlikte 4 bin askerin engelli hale geldiği kabul edildi. Bu sayısının 30 bine çıkabileceği yönünde de tahminler olduğu da ifade edildi.

Haberde, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısının, "İsrail'i yaralı asker sayısı bakımından daha önce karşılaşmadığı bir savaşa soktuğu" fakat daha da önemlisinin "ağır yaralanmalar" olduğu bildirildi.

İsrail ordusunun, insanların motivasyonunun düşmesine sebep olacağı endişesiyle yaralılarla ilgili tüm bilgileri kamuoyuyla paylaşmadığı söylendi.

Haberde, İsrail Ordusu Engelliler Örgütü Başkanı Idan Kaliman'ın, "30 yıldır örgütün içindeyim, hiçbir zaman bu kadar çok sayıda ve durumu ağır yaralıyla karşılaşmadım. Uzuvları ampüte edilmiş, kör olan ya da felç geçiren çok sayıda yaralı var." şeklindeki açıklamalarına yer verdi.

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