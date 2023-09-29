İsrail, Batı Şeria ve Gazze'ye giriş-çıkışları 2 gün durduracak

İsrail, "Sukot (Çardaklar) Bayramı" sebebiyle işgal altındaki Batı Şeria'daki geçişlerin tamamını ve Gazze Şeridi'ndeki sınır kapılarını kapatacağını duyurdu.

KAYNAK: AA
İsrail, Batı Şeria ve Gazze'ye giriş-çıkışları 2 gün durduracak

İsrail hükümetinin Filistin topraklarındaki "operasyonlarının" koordinatörü Gassan Alyan tarafından yapılan yazılı açıklamada, güvenlikle ilgili durum değerlendirmesi ve siyaset cephesinden gelen direktifler doğrultusunda Yahuda ve Samiriye (Yahudilerin Batı Şeria’ya verdikleri isim) ile Gazze'yle olan sınır kapılarının kapatılacağı bilgisi verildi.

Geçişlerin, perşembe gece yarısından, 30 Eylül gece yarısına kadar durdurulacağı aktarılan açıklamaya göre, 48 saat sürecek kapanma sırasında, İsrail hükümetinin Filistin topraklarındaki operasyonlarının koordinatörünün onayına bağlı olarak sadece insani ve sağlıkla ilgili istisnai durumlarda giriş-çıkışlara izin verilecek.

Bu yıl 29 Eylül-6 Ekim arasında kutlanacak söz konusu bayram, Hazreti Musa ile beraber Mısır’dan çıkan İsrailoğullarının çölde bulabildikleri dallar ve yapraklardan yaptıkları çardaklarda yaşamalarının anısına, "Sukot" (çardaklar, çadırlar) adıyla anılıyor.

Yahudi inancına göre, "Sukot Bayramı", İsrailoğullarının çölde geçici barınaklarda yaşayarak dolaştığı kırk yılı temsil ediyor. İbranice "Suka" kelimesinin çoğulu Sukot, 'çardaklar' anlamına geliyor ve "geçici barınaklara" gönderme yapmak için kullanılıyor.

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