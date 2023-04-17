İsrail, Batı Şeria ve Kudüs'te 21 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs'te 21 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail, Batı Şeria ve Kudüs'te 21 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, Kudüs ve Batı Şeria'nın birçok bölgesinde Filistinlilere yönelik gözaltı operasyonlarını devam ettirdi.

İsrail güçleri, Kudüs'te aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 13 Filistinliyi, Batı Şeria'da da 8 Filistinliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan çocukların Silvan beldesinde yaşayan kardeşler Musa Cibril, Fuad Cibril ve Ömer Cibril olduğu aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Baskınlara tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında zaman zaman olaylar çıkıyor. (AA)

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