İsrail Beyaz Saray’ın önünde protesto edildi

Kaynak: AA
İsrail Beyaz Saray’ın önünde protesto edildi

Uluslararası Örgütlerin saldırıların derhal durdurulması çağrısına rağmen Refah’a saldırmaya devam eden İsrail, Beyaz Saray’ın önünde protesto edildi.

Beyaz Saray önünde akşam saatlerinde toplanan Amerikalı Arap ve Müslümanlar ile diğer etnik ve dini kökenden Amerikalılar, İsrail ile Biden yönetimine tepkilerini dile getirdi.

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Göstericiler, Refah'taki çadır kampına düzenlediği saldırılarda sivillerin ölümüne neden olan İsrail'i "Gazze'deki soykırımına devam etmekle" suçlarken, İsrail aleyhine ve Filistin lehine sloganlar attı.

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Açtıkları pankartlarda Biden yönetimini de "İsrail'in suç ortağı" olmakla suçlayan göstericiler, ABD'nin İsrail'e artık silah göndermemesi gerektiğini vurguladı.

"Özgür Filistin", "Gazze'de soykırımı durdurun" ve "soykırımcı Biden" gibi sloganlar atan göstericiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yargılanması gerektiği yönünde tepkilerini dile getirdi.

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İlerleyen günlerde İsrail'e yönelik daha büyük gösteriler düzenleneceğini belirten organizatörler, ABD yönetimine Gazze'de acil ateşkes için çağrıda bulundu.

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