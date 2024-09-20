İsrail Beyrut’ta kimi hedef aldığını açıkladı

İsrail Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında, Hizbullah'ın üst düzey askeri komutanı İbrahim Akil'i hedef aldığı duyurdu.
İsrail medyasında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey askeri komutanlarından Akil’i hedef aldı.
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Saldırının Hizbullah liderlerinin toplantısı sırasında gerçekleştiği öne sürülürken, Akil’in sağlık durumuna ilişkin herhangi bir paylaşım yapılmadı.
Akil, Beyrut'taki ABD Büyükelçiliği'nin 1983'te bombalanmasıyla ilişkili olduğu iddiasıyla ABD tarafından arananlar listesinde yer alıyor.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusunun Beyrut'un güneyine F-35 tipi savaş uçağıyla düzenlediği hava saldırısında, ilk belirlemelere göre 5 çocuğun öldüğü belirtilmişti.