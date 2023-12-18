İsrail Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırdı: 90 ölü

İsrail Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 73 gündür hız kesmeden devam ediyor.

Bölgedeki tüm noktaları vuran İsrail askerlerinin saldırıları sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı çoğu çocuk olmak üzere 19 bine yaklaştı. Sivil yerleşim yerleri ve hastanelere yoğun saldırılar düzenleyen İsrail güçleri, bir kez daha Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırdı. Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, al-Barsh ve Alwan ailelerine ait binaya yapılan saldırıda en az 90 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 100'den fazla Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. Enkaz altında kalan çok sayıda Filistinli için kurtarma çalışmaları devam ederken, can kaybının artabileceği ifade edildi.

NUSEYRAT MÜLTECİ KAMPI'NA SALDIRI: 25 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir al-Balah kentinde bulunan Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir binaya saldırdı. Hava saldırısında bir ailenin 10 ferdinin de aralarında bulunduğu 25 Filistinli yaşamını yitirdi.

EL AWDA HASTANESİ DİREKTÖRÜ MUHANNA'NIN NEREDE OLDUĞU BİLİNMİYOR

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Tal-al Zaatar'da bulunan Al Awda Hastanesi'ne düzenlediği baskında hastanenin Direktörü Ahmed Muhanna ve sağlık ekibini gözaltına aldı.

Diğer yandan, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ne yönelik düzenlediği saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, hastanede çalışan sağlık personelinin gözaltına alındığını, soyulduğunu ve serbest bırakılamadan önce “insanlık dışı koşullarda” 4 saat boyunca sorgulandığını aktardı.