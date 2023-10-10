İsrail, elektriğin ardından Gazze'de su akışını da kesti

İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne giden su akışının kesildiğini söyledi.

KAYNAK: AA
İsrail, elektriğin ardından Gazze'de su akışını da kesti

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberine göre Bakan Katz, İsrail'den Gazze Şeridi'ne giden su borularındaki su akışının durdurulduğunu belirtti.

Katz, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne sağladığı elektriğin kesilmesini öngören talimatı imzaladığını duyurmuştu.

Katz, diğer bir paylaşımında da "İsrail'den Gazze'ye su akışının derhal kesilmesini emrettim. Elektrik ve yakıt dün kesildi. Daha önce olanlar, artık olmayacak” ifadesini kullanmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da Gazze Şeridi'ne tam abluka uygulayacaklarını ve bölgeye elektrik, yiyecek ve yakıt sağlanmayacağını söylemişti.

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