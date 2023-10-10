İsrail denizden saldırmaya başladı. İsrail Filistin hattında son durum...

Hamas’ın İsrail’e başlattığı saldırıların ardından başlayan çatışmalarda dördüncü gününe girerken, İsrail’e ait hücum botları Gazze’nin sahil kesimlerine onlarca roket attı. İşte Filistin ve İsrail arasındaki çatışmalarda son durum.

KAYNAK: AA
İsrail denizden saldırmaya başladı. İsrail Filistin hattında son durum...

Hamas'ın İsrail'e düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından başlayan çatışmalar dördüncü gününde devam ediyor.

7 Ekim Cumartesi sabahı Gazze'den İsrail'e atılan binlerce roketin ardından Hamas’a ait silahlı gruplar önce paraşütlerle sonra da sınırdaki çitleri kırarak İsrail’deki yerleşim yerlerine girdi.
Hamas, yüzlerce İsrailliyi öldürürken ölü ve yaralılardan bazılarını Gazze'ye taşıdı.

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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun saldırıları sırasında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 143'ü çocuk, 105'i kadın olmak üzere 704'e yükseldiğini bildirdi.

Açıklamada, yaralıların sayısının ise yaklaşık 4 bin olduğu kaydedildi.

İsrail saldırılarında, kasıtlı olarak ambulansların hedef alındığı ifade edilen açıklamada, hava saldırıları sebebiyle Gazze'deki Beyt Hanun Hastanesi'nin hizmet dışı kaldığı aktarıldı.

Hamas'ın saldırılarında ise resmi kaynaklara göre 500, yerel medyaya göre 700 İsrailli öldü, 2 bin kişi yaralandı.

İSRAİL KONTROLÜ SAĞLADIĞINI DUYURDU

İsrail ordusu, "Gazze sınırında kontrolü tamamen sağladıklarını ve İsrail içinde silahlı Filistinli unsurların kalmadığından neredeyse emin olduklarını" açıkladı.

İSRAİL GAZZE’Yİ DENİZDEN DE VURUYOR

İsrail donanmasına ait hücum botlarının, Akdeniz kıyısındaki Gazze Şeridi'nin orta kesimlerini ve Han Yunus kenti sahilindeki yerleşim yerlerini denizden vurduğu bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail hücum botlarından kentin sahil kesimlerine onlarca roket atıldı.

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Akdeniz kentlerinden Gazze Şeridi'nde, İsrail savaş uçaklarının gece boyu aralıksız hava saldırıları sürerken, bu kez şehrin orta kesimleri ve Han Yunus kenti sahil kesimlerindeki yerleşim yerleri denizden atılan roketlerin hedefi oldu.

Can kaybı, yaralılar ya da maddi hasara ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

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İKİ GAZETECİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'ne gece düzenlediği hava saldırısında iki gazetecinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze'deki AA muhabirinin hastane kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Filistinli gazeteciler Said et-Tavil ve Muhammed Subh İsrail hava saldırısında yaşamını yitirdi.

Görgü tanıklarına göre, iki gazeteci Gazze'nin batısındaki Rimal semtinde İsrail savaş uçaklarının bir binayı hedef almasına ilişkin çekim yaptıkları sırada, hava saldırısına maruz kalarak hayatlarını kaybetti.

Ayrıca, bombardımanın takibi sırasında aynı bölgede yaralanan başka gazetecilerin de olduğu belirtildi.

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"İRAN'IN SAVAŞA KATILDIĞINA DAİR HİÇBİR BELİRTİ YOK"
İsrail Ordu Sözcüsü General Hagari, İran'ın Gazze-İsrail savaşına müdahil olduğuna ilişkin Batı medyasında yer alan iddialara dair soruları yanıtladı. Bu iddialara ilişkin soruya "İran'ın Gazze Şeridi'nden İsrail'e karşı başlatılan savaşa karıştığına dair hiçbir belirti yok." şeklinde cevap verdi.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin dünkü haberinde, İran güvenlik yetkililerinin İsrail'e yönelik saldırılar için son birkaç haftadır Hamas'a yardımda bulunduğu iddia edilmişti.

Söz konusu haberde, Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarının geçen hafta Beyrut'ta, saldırı için Hamas'a yeşil ışık yaktığı öne sürülmüştü.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ali Kerimi Makam da Hamas'ın İsrail'e saldırısında İran'ın parmağı olduğu yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığını söylemişti.

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