Hamas’ın askeri kanadı Kassam Tugayları’nın İsrail’e karşı başlattığı “Aksa Tufanı” operasyonunun ardından İsrail eski Başbakanı Bennett orduya katıldı.

Bennett’in askerlik geçmişi

Bennett, 1972 yılında doğdu ve 18 yaşına geldiğinde İsrail ordusuna katıldı. Bennett, özel kuvvetlerde görev yaptı ve Lübnan Savaşı’na katıldı. Bennett, 1996 yılında orduyu terk etti ve daha sonra teknoloji sektörüne girdi. Bennett, 2012 yılında siyasete atıldı ve Yamina Partisi’nin lideri oldu.

Bennett-Lapid hükümeti

Bennett, 13 Haziran 2021 tarihinde İsrail’in yeni başbakanı oldu. Bennett, Yesh Atid Partisi lideri Yair Lapid ile bir koalisyon anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre, Bennett ilk iki yıl başbakanlık yapacak ve ardından Lapid başbakan olacak. Bennett-Lapid hükümeti, sekiz farklı partiyi bir araya getiren ve sağdan sola geniş bir yelpazeyi kapsayan bir koalisyon hükümetidir.