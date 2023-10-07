ABD Başkanı Biden: Kimse hata yapmasın. ABD İsrail'in yanındadır

İsrail-Filistin gerginliği sürerken ABD Başkanı Joe Biden kameraların karşısına çıktı. Biden, "Bizim çok net ve kesin desteğimiz var. ABD İsrail'in yanındadır" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Biden: Kimse hata yapmasın. ABD İsrail'in yanındadır

ABD başkanı Joe Biden İsrail-Filistin savaşı giderek büyürken kameralar karşısına geçerek İsrail'e destek verdiklerini belirterek, "Bizim çok net ve kesin desteğimiz var. ABD İsrail'in yanındadır" ifadelerini kullandı.

İsrail-Filistin gerginliğiyle ilgili olarak ABD Başkanı Joe Biden açıklama yaptı. Biden konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Masum insanlar Hamas tarafından öldürüldü. Esir alındı. Netanyahu ile bir görüşme yaparak, ABD'nin terör saldırıları için İsrail'in yanında olduğunu söyledim. Bu herhangi bir tarafın intikam alacağı bir zaman değildir. Ürdün Kralı ile görüştüm, Kongre ile görüştüm ve ulusal güvenlik ekibimi İsrail'e yönlendirdim. Bizim çok net ve kesin desteğimiz var. İsrail saldırılarının bunu meşrulaştırmak için yapılması sözkonusu olamaz. İstihbaratlar, diplomatlar birbiriyle konuştu. Ekibimize daimi olarak temasta kalma emrini verdim. Mısır, Türkiye, Umman, BAE, Katar gibi ülkelerin Filistinli yetkililerin görüşme içinde olmalarını istiyorum. Burada insanların hayatları ellerinden gidiyor, aileler yıkılıyor. Bütün aileler için dua ediyorum. Ruhları şadolsun. Birçoklarına geçmiş olsun diliyorum. Kimse hata yapmasın. ABD, İsrail'in yanındadır. ABD İsrail'i kuruluşundan 11 dakika sonra tanımıştır. Çok teşekkür ediyorum.

biden5.jpg

İlgili Haberler
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişi hayatını kaybetti
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant: Hamas bunun bedelini ağır ödeyecek
Bakan Fidan'dan İsrail-Filistin gündemiyle yoğun diplomasi trafiği
İsrail eski Başbakanı Bennett orduya katıldı
Ülkeden kaçmak için havalimanına akın eden İsrailliler, füze saldırısına yakalandı
Birleşmiş Milletler İsrail-Filistin gündemiyle acil toplanacak
Yemen'de Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı operasyonu binlerce kişi kutladı
İsrail ölü sayısının 150'ye yükseldiğini açıkladı
Tel Aviv’e 150'den fazla roket fırlatıldı. Hamas'tan İsrail'in saldırılarına karşılık
İsrail’de alarm durumu. Tel Aviv’de siren sesleri yükseliyor
Hamas'ın roket saldırıları uydudan böyle görüntülendi. İsrail’den yükselen dumanlar
Öne Çıkanlar
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
MasterChef All Star 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Deprem bölgesinde zor şartlarda çalışarak KPSS’de alanında ilk 100’e giren öğretmen adayı mülakatların kaldırılmamasına isyan etti
Deprem bölgesinde zor şartlarda çalışarak KPSS’de alanında ilk 100’e giren öğretmen adayı mülakatların kaldırılmamasına isyan etti
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
Son Haberler
Vatandaşın isyanı: ‘Makarna tüketiminin yan etkileri. Seçtiği liderin ismini bile bilmeyenlerin ülkeyi getirdiği son nokta’ Gündem
Vatandaşın isyanı: ‘Makarna tüketiminin yan etkileri. Seçtiği liderin ismini bile bilmeyenlerin ülkeyi getirdiği son nokta’
Kırklareli’nde palet fabrikası alev alev yandı Gündem
Kırklareli’nde palet fabrikası alev alev yandı
Ömer Çelik açıkladı. AKP’nin yeni MYK’sı belli oldu Siyaset
Ömer Çelik açıkladı. AKP’nin yeni MYK’sı belli oldu
Gazze’de ölen İsraillilerin sayısı artıyor Dünya
Gazze’de ölen İsraillilerin sayısı artıyor
Formula 1'de Verstappen üst üste 3. kez şampiyon Spor
Formula 1'de Verstappen üst üste 3. kez şampiyon
Hakim Ziyech'in neden oynamadığını Okan Buruk açıkladı Spor
Hakim Ziyech'in neden oynamadığını Okan Buruk açıkladı
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişi hayatını kaybetti Dünya
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişi hayatını kaybetti