ABD Başkanı Biden: Kimse hata yapmasın. ABD İsrail'in yanındadır

ABD başkanı Joe Biden İsrail-Filistin savaşı giderek büyürken kameralar karşısına geçerek İsrail'e destek verdiklerini belirterek, "Bizim çok net ve kesin desteğimiz var. ABD İsrail'in yanındadır" ifadelerini kullandı.

İsrail-Filistin gerginliğiyle ilgili olarak ABD Başkanı Joe Biden açıklama yaptı. Biden konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Masum insanlar Hamas tarafından öldürüldü. Esir alındı. Netanyahu ile bir görüşme yaparak, ABD'nin terör saldırıları için İsrail'in yanında olduğunu söyledim. Bu herhangi bir tarafın intikam alacağı bir zaman değildir. Ürdün Kralı ile görüştüm, Kongre ile görüştüm ve ulusal güvenlik ekibimi İsrail'e yönlendirdim. Bizim çok net ve kesin desteğimiz var. İsrail saldırılarının bunu meşrulaştırmak için yapılması sözkonusu olamaz. İstihbaratlar, diplomatlar birbiriyle konuştu. Ekibimize daimi olarak temasta kalma emrini verdim. Mısır, Türkiye, Umman, BAE, Katar gibi ülkelerin Filistinli yetkililerin görüşme içinde olmalarını istiyorum. Burada insanların hayatları ellerinden gidiyor, aileler yıkılıyor. Bütün aileler için dua ediyorum. Ruhları şadolsun. Birçoklarına geçmiş olsun diliyorum. Kimse hata yapmasın. ABD, İsrail'in yanındadır. ABD İsrail'i kuruluşundan 11 dakika sonra tanımıştır. Çok teşekkür ediyorum.