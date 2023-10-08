Ünlü DJ Mahmut Orhan, Hamas'ın saldırısına İsrail’de yakalandı: Yaşadıklarım çok korkutucuydu

Ünlü Türk DJ Mahmut Orhan, Gazze hattında yükselen tansiyona İsrail’de yakalandı. Konser için İsrail’e giden Orhan, İsrail-Filistin arasındaki operasyonların ardından, “Yaşadıklarım çok üzücü ve korkutucuydu" açıklaması yaptı.

Ünlü DJ Mahmut Orhan, Hamas'ın saldırısına İsrail’de yakalandı: Yaşadıklarım çok korkutucuydu

İsrail ve Gazze arasındaki gerilim dün en üst düzeye çıktı.

Hamas'ın silahlı kanadı olan İzzeddin Kassam Tugayları, "Aksa Tufanı" operasyonunu başlattı. Ardından İsrail’in başlattığı “Demir Kılıç” operasyonu ile savaş uçaklarıyla Gazze Şeridi’ne saldırılar düzenlendi.

Ünlü Türk DJ Mahmut Orhan’ın, saldırının gerçekleştiği sırada İsrail'de olduğu ortaya çıktı.

Konser için İsrail’e giden DJ Mahmut Orhan, İsrail-Filistin arasındaki operasyonların ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Orhan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Merak edenler için yazıyorum, biz iyiyiz ve Türkiye’ye dönüyoruz. Fakat, sabahın erken erken saatlerinden beri ayaktayım. Yaşadıklarım çok üzücü ve korkutucuydu. Barışın ve huzurun kötü bir şey olduğunu söyleyemediğimiz gibi savaşın ve şiddetin de iyi bir şey olduğunu söyleyemeyiz. Din, dil, ırk ayrımı yapmadan, insanı insan olduğu için severek, bizden sonra geleceklere kardeş gibi yaşamayı öğretebildiğimiz dünyadan ayrılmak istiyorum. Umarım o Dünya’da hep birlikte oluruz."

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