İsrail, Etiyopya’da çatışmaların yaşandığı bölgelerden 200 vatandaşını tahliye etti

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu’nun (KAN) haberinde, İsrail hükümet ofisinin, Yahudi Ajansı işbirliğiyle düzenlediği operasyonda, Etiyopya'nın kuzeyinde çatışma bölgelerindeki İsraillilerin 4 uçakla başkente getirildiği ifade edildi.

Etiyopya'daki Yahudi Ajansı ofisinin, İsrail'in Addis Ababa Büyükelçiliği işbirliğiyle başkente getirilen İsraillileri karşıladığı ve gerekli işlemler yapılıp ülkeye nakledilinceye kadar onlarla ilgileneceği kaydedildi.

ETİYOPYA'DAKİ ÇATIŞMALAR

Etiyopya'da federal hükümet, Kasım 2022'de Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile barış anlaşması imzaladı ve bölgedeki tüm örgütleri silahsızlandırmaya başladı. Ancak federal hükümetin talimatlarına uymayan ve "Fano" adını taşıyan milisler, silah bırakmayı reddederek orduyla çatışmaya girdi.

Federal hükümet, Amhara bölgesinde ordu ile yerel milisler arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi üzerine 4 Ağustos'ta olağanüstü hal ilan etmişti.

İSRAİL'İN ETİYOPYA'DAKİ TAHLİYE OPERASYONLARI

İsrail'deki Etiyopya asıllı Yahudilerin sayısı 140 bini geçiyor. Uzun yıllar dışa kapalı şekilde yaşayan Etiyopyalı Yahudiler, İsrail dini otoriteleri tarafından geç bir dönemde tanındı.

Tel Aviv yönetimi, bölgede baş gösteren kuraklık nedeniyle kırılma noktasına gelmiş Etiyopya'daki Yahudileri İsrail’e taşımak için Kasım 1984'te “Hz. Musa Operasyonu” adıyla büyük bir tahliye gerçekleştirdi.

İki hafta süren operasyonda yaklaşık 8 bin Yahudi uçaklarla İsrail’e getirildi. 800 kadarı da ABD tarafından 1985'te “Hz. Yuşa Operasyonu” adı altında İsrail’e nakledildi. “Hz. Süleyman Operasyonu” adıyla 1991'de gerçekleştirilen üçüncü toplu tahliyede ise 34 uçakla 14 bin 500 Etiyopyalı İsrail'e getirildi.