İsrail-Filistin çatışmalarında hayatını kaybeden gazeteci sayısı 61’e yükseldi

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), İsrail ve Filistin arasında 7 Ekim’den bu yana devam eden çatışmalarda hayatını kaybeden gazetecilerin sayısının 61’e yükseldiğini aktardı.

KAYNAK: İHA
İsrail-Filistin çatışmalarında hayatını kaybeden gazeteci sayısı 61’e yükseldi

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar 7 Ekim’den bu yana devam ederken, çatışmalarda yaşamını yitiren gazetecilerin sayısı her geçen gün artıyor. Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) tarafından yapılan açıklamada, çatışmalarda hayatını kaybeden gazetecilerin sayısının 61’e yükseldiği aktarıldı. CPJ’nin 1992 yılında gazeteci ölümlerini belgelemeye başlamasından bu yana ekim ayı gazeteciler için en ölümcül ay oldu.

CPJ, dün itibarıyla 54 Filistinli, 4 İsrailli ve 3 Lübnanlı gazeteci ve medya çalışanının çatışmalarda öldürüldüğünü belirterek, 11 gazetecinin yaralandığını, 3’ünün kayıp olduğunu ve 19'unun tutuklandığını ifade etti. CPJ, İsrail güçlerinin haber ajanslarına bir haftalık insani aranın ardından cuma günü savaşın yeniden başladığı Gazze Şeridi’nde çalışan gazetecilerin güvenliğini garanti edemeyeceklerini söylediğini belirtti.

Öne Çıkanlar
Mülksüzleştirme yasasında Erdoğan’ın 29 yıllık seçim oyunu
Mülksüzleştirme yasasında Erdoğan’ın 29 yıllık seçim oyunu
Şerafettin Tilki Arda Turan dosyasını açtı. Skandallar ortaya saçıldı. 'Garibana sahip çıkalım' diyerek açıkladı
Şerafettin Tilki Arda Turan dosyasını açtı. Skandallar ortaya saçıldı. 'Garibana sahip çıkalım' diyerek açıkladı
MasterChef All Star 168. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 168. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Son Haberler
Dilan Polat için şok iddia. Evine onları yerleştirdi Gündem
Dilan Polat için şok iddia. Evine onları yerleştirdi
Dev yanardağ patladı. Göz gözü görmez oldu Dünya
Dev yanardağ patladı. Göz gözü görmez oldu
Buz gibi memleketin hava yolu şirketinden sımsıcak satın alma Dünya
Buz gibi memleketin hava yolu şirketinden sımsıcak satın alma
TÜGVA kamuda torpilde yöntem değiştirdi. Karekod iddiası Gündem
TÜGVA kamuda torpilde yöntem değiştirdi. Karekod iddiası
TIR şoförünü TIR öldürdü Gündem
TIR şoförünü TIR öldürdü
Irak ve Suriye’deki ABD üslerine saldırı Dünya
Irak ve Suriye’deki ABD üslerine saldırı
Adıyaman'da silahlı kavgayı kamera anbean kaydetti Gündem
Adıyaman'da silahlı kavgayı kamera anbean kaydetti