İsrail-Filistin çatışmalarında hayatını kaybeden gazeteci sayısı 61’e yükseldi

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar 7 Ekim’den bu yana devam ederken, çatışmalarda yaşamını yitiren gazetecilerin sayısı her geçen gün artıyor. Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) tarafından yapılan açıklamada, çatışmalarda hayatını kaybeden gazetecilerin sayısının 61’e yükseldiği aktarıldı. CPJ’nin 1992 yılında gazeteci ölümlerini belgelemeye başlamasından bu yana ekim ayı gazeteciler için en ölümcül ay oldu.

CPJ, dün itibarıyla 54 Filistinli, 4 İsrailli ve 3 Lübnanlı gazeteci ve medya çalışanının çatışmalarda öldürüldüğünü belirterek, 11 gazetecinin yaralandığını, 3’ünün kayıp olduğunu ve 19'unun tutuklandığını ifade etti. CPJ, İsrail güçlerinin haber ajanslarına bir haftalık insani aranın ardından cuma günü savaşın yeniden başladığı Gazze Şeridi’nde çalışan gazetecilerin güvenliğini garanti edemeyeceklerini söylediğini belirtti.