Filistin lehine oy kullandı. Dışişleri Bakanlığına çağırıldı



İsrail, Birleşmiş Milletlerde (BM) 11 Kasım'da Filistin'in sunduğu bir tasarıya "evet" oyu vermesi nedeniyle Ukrayna'nın Tel Aviv Büyükelçisi'ni dışişleri bakanlığına çağırdı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ukrayna'nın Tel Aviv Büyükelçisi Yevgen Korniychuk bakanlığa çağrılarak Kiev yönetiminin Filistin'in sunduğu bir karar tasarısı lehinde oy kullanan 98 ülke arasında yer alması protesto edildi.

Korniychuk'a, "İsrail'in özellikle BM'de alınan önemli kararlarda Kiev yönetimini desteklemesi ve büyük insani yardımlarda bulunmasına rağmen Ukrayna'nın böyle bir davranış sergilemesinin, ortak değerleri olan dost ülkeler arasındaki ilişkileri yansıtmadığı" ifade edildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Ukrayna'nın 11 Kasım'da BM Genel Kurulu Özel Siyasi ve Dekolonizasyon Komitesi'nde oylanan söz konusu karar tasarısına ilişkin tavrının gelecek ay BM Genel Kurulu'nda yapılması beklenen oylamada değişmesinin ümit edildiği kaydedildi.

TEPKİSİNİ İSRAİL'E İLETTİ

Ukrayna'nın Tel Aviv Büyükelçisi Korniychuk ise "Ukraynalıların İsrail'e girişinin engellenmesi" konusunda ülkesinin duyduğu "öfkeyi" İsrail tarafına iletti.

Dışişleri Bakanlığındaki görüşmenin ardından Tel Aviv'deki Ukrayna Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Korniychuk, İsrail ile Ukrayna arasında vize uygulaması olmadığını ve İsraillilerin Ukrayna'ya istedikleri gibi girebildiğini ancak İsrail'in Ukraynalıların ülkeye girişlerinde engel çıkardığını belirterek, bunun Kiev yönetimi tarafından "dostane olmayan bir adım" olarak nitelendirildiğini ifade etti. Korniychuk ayrıca, İsrail'in BM temsilcisinin, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş tazminatı ödemesini öngören karar tasarısı için 14 Kasım'da yapılan oylamada "çekimser" kalmasının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını dile getirdi.

OYLAMADA KABUL EDİLMİŞTİ

Filistin'in, İsrail işgali ve işlenen suçların hukuki sonuçlarıyla ilgili Uluslararası Adalet Divanından (ICJ) görüş bildirmesini talep ettiği karar tasarısı, BM Genel Kurulu Özel Siyasi ve Dekolonizasyon Komitesinde, 11 Kasım'da yapılan oylamada kabul edilmişti.

Komitede yapılan oylamada, tasarı 17'ye karşı 98 oyla kabul edilirken 52 ülke "çekimser" oy kullanmıştı.

Karar tasarısında, Uluslararası Adalet Divanı'ndan, İsrail'in Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını ihlali, uzun süredir devam eden işgal ve Filistin topraklarının gasbedilmesinin hukuki sonuçlarını açıklayan bir görüş bildirmesi talep ediliyor.

Tasarının gelecek ay BM Genel Kurulu'nda oylamaya sunulması bekleniyor. (AA)