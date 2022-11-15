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Herkes teröristin bileğindeki bu dövmeyi konuşuyor

İstiklal Caddesi'ndeki 6 kişinin ölümüne 81 kişinin de yaralanmasına neden olduktan sonra yakalanan ve evindeki aramada İsrail parası da bulunduğu ileri sürülen Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın bileğindeki dövmenin Davud Yıldızı olduğu iddia edildi.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 10:09
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Anlamını öğrenince şok olacaksınız. Herkes teröristin bileğindeki bu dövmeyi konuşuyor.

Herkes teröristin bileğindeki bu dövmeyi konuşuyor
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Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana gelen hain saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş,  81 kişi de yaralanmıştı. Hain saldırı sonrası polis ekipleri bir dizi güvenlik görüntüsü incelemesi ve adım adım takip sonrasında kadın terörist yakalandı.

Kadın terörist, PKK/PYD/YPG terör örgütünce istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin'den Türkiye'ye kaçak yollarla girdiğini söylemişti.
Kadın teröristin Küçükçekmece’nin Kanarya Mahallesi’ndeki bir hücre evinde saklandığını belirleyen polis arama şok baskın yapmış, kadın terörist kıskıvrak yakalanmıştı. Evde yapılan aramada arasında İsrail parasının da bulunduğu yüklü miktarda döviz ele geçirildiği ileri sürülmüştü. 

İstiklal Caddesi'nde yürüyen bombalı saldırının sorumlusu Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır'ın yanındaki iki kadının İsrailli olduğu ortaya çıkmıştı. Filistin ve İran basını, İsrailli kadınlar için 'şüpheli' ifadelerini kullanırken İsrail basını, iddiaları yalanladı ve kadınların alışveriş için İstiklal Caddesi'nde bulunan turistler olduğunu açıkladı. 

Gözaltı fotoğrafları da medyaya dağıtılan Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın  bileğinde Davud Yıldızı dövmesi olduğu iddia edildi. 

DAVUD YILDIZININ ANLAMI 

Yıldızlar ve onların sembolik anlamları her zaman dikkat çeken ve araştırılan konulardan olmuştur. Ama en dikkat çekeni ve bilineni heksagram yani iç içe geçmiş iki üçgenden oluşan altı köşeli yıldızdır. Bu yıldızın en bilinen adı ise Davud Yıldızı veya Davud’un Kalkanı’dır.

Efsaneye göre, İsrail Krallığı`nın ikinci hükümdarı olan Kral Davud düşmanı Nemrut ile savaşa çıkmadan önce arkasına iki üçgenin bağlı olduğu kalkan hazırlar. Savaşın en önemli anında üçgenler birleşerek bir yıldız figürü oluşturur ve Kral Davud’un savaşı kazanmasını sağlar. O zamandan sonra altıgen yıldız Davud Yıldızı veya savaşta Davud’u ve halkını koruyan kalkan olduğu için Magen David (Davud’un Kalkanı) olarak adlandırılır.

Bir efsaneye göre de Davud yıldızı anlamı koruyan, savunan demektir. Magen de İbranice`de “koruyan”, “koruyucu” anlamına gelmektedir. Bu anlamından dolayı savaşlarda askerleri koruyan silaha “magen” de denmektedir.

Orta Çağlar’ın başından itibaren de altı köşeli yıldız koruyan bir tılsım anlamı kazanmış, Müslümanlarda Süleyman Mührü adıyla, Hıristiyanlarda ve Yahudilerde ise Davud Yıldızı adıyla kullanılmıştır. Bu tılsımın insanları kötü niyetli insanlardan, şeytanın şerrinden ve her türlü beladan koruduğuna inanılmıştır.

 

 

 

 

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