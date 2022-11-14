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İstiklal Caddesi'ndeki bombalı teröristin kaçarken yanından geçtiği kadınlar kim çıktı. Flaş ayrıntıyı İsrail medyası açıkladı

İsrail'in çok okunan gazetelerinden Yedioth Ahronot, Taksim'deki bombalı saldırı ile ilgili yeni bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Medya kuruluşunun "son dakika" ibareli haberinde, gözaltına alınan teröristin yanından geçen iki kadının İsrailli olduğu ortaya çıkarıldı.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 13:38
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İstiklal Caddesi'ndeki bombalı teröristin kaçarken yanından geçtiği kadınlar kim çıktı. Flaş ayrıntıyı İsrail medyası açıkladı

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı teröristin kaçarken yanından geçtiği kadınlar kim çıktı. Flaş ayrıntıyı İsrail medyası açıkladı
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Uluslararası kamuoyunda derin bir üzüntü, endişe ve öfke yaratan bombalı saldırı sonrasında İsrail ve İran medyalarından dikkat çekici iddialar geldi. İsrail’in çok okunan gazetelerinden Yedioth Ahronot, bugün yapılan operasyonla gözaltına alınan teröristin bombayı bir bankın altına bırakmadan önce yanından geçen iki kadının İsrailli olduğunu duyurdu.

Gazete, İran haber ajansı IRNA’nın bu görüntüyü paylaştığına dikkat çekerek saldırının arkasında İsrail’in olduğunu öne sürdüğünü yazdı. İsrail’in güneyindeki Aşdod kentinden Türkiye’ye gittiği öğrenilen kadınların turist olduğu da belirtildi.

Gazete Or Atedgi ve Natali Swissa isimli kadınların bir kadın grubuyla birlikte Türkiye’ye tatile gittiğini ve İsrail’e döndüklerini aktardı. Atedgi’nin eşi ve Swissa’nın ağabeyi olan Liran Atedgi, İsrail yerel medyasına konuştu. Atedgi, “Or ve Natali en az 8 diğer İsrailli kadınla tatildeydi. Tatillerinin son gününü alışverişe ayırmışlardı” dedi.

Atedgi, “Eşim ve kız kardeşim farkında olmadan yanlarından terörist geçmiş. Bir dükkanda durunca kadın yanlarından geçmiş ve belki de yaklaşık 50 metre uzakta bombalı saldırı gerçekleştirmiş” dedi.

İran haber ajansı IRNA, iki İsrailli kadının fotoğrafını paylaşarak, “İki İsrailli kadın saldırıdaki zanlı ile birlikte yürürken görülüyor” yorumunu yaptı.

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Milli Damar
14.11.2022 13:49
Soylu bey,sıkıysa tutuklatsana o İsrailli ajanları da.Anca boş boş konuşuyorsun. Hulusi Akar ve sen, geçmişte defalarca,Pkk 'nın attığı her adımı biliyoruz demediniz mi?Öyleyse bu patlama neden oldu?  
 
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